O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a lotar suas redes sociais com ofensas ao seu homólogo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a seis dias do segundo turno das eleições. O pleito, considerado decisivo para consolidar a onda de ultradireita na América do Sul, ocorre no próximo domingo (25).

Dentre os ataques, o ultraliberal insinua que a votação poderia ser roubada e chama o petista de "esquerdista ladrão", repetindo a ofensa dirigida ao brasileiro no lançamento da candidatura de seu aliado Flávio Bolsonaro (PL), no final de julho.

Na ocasião, a ofensiva levou à maior crise da história recente entre as duas nações e ao rebaixamento das relações bilaterais. Agora, o Itamaraty voltou a se pronunciar, afirmando que as declarações são uma "inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro".