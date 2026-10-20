O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), anunciou nesta terça-feira (20) que a bancada do partido do presidente Lula na Casa apresentou um pedido de abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista para apurar investigações contra o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Uczai afirmou que a proposta mira as suspeitas de suposta lavagem de dinheiro envolvendo o advogado Willer Tomaz e o caso do "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que foi bancado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Flávio é investigado nos dois casos, que estão no STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo o deputado, o pedido de instauração da comissão já conta com o apoio de 100 parlamentares, 15 senadores e 85 deputados federais. A lista com os nomes daqueles que assinaram não foi divulgada.