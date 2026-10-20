PT pede CPI contra Flávio e defende apuração sobre Lulinha
| Tempo de leitura: 2 min
O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), anunciou nesta terça-feira (20) que a bancada do partido do presidente Lula na Casa apresentou um pedido de abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista para apurar investigações contra o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).
Uczai afirmou que a proposta mira as suspeitas de suposta lavagem de dinheiro envolvendo o advogado Willer Tomaz e o caso do "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que foi bancado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Flávio é investigado nos dois casos, que estão no STF (Supremo Tribunal Federal).
Segundo o deputado, o pedido de instauração da comissão já conta com o apoio de 100 parlamentares, 15 senadores e 85 deputados federais. A lista com os nomes daqueles que assinaram não foi divulgada.
Em entrevista a jornalistas na Câmara, Pedro Uczai disse ainda que ele e os demais líderes do PT no Congresso Nacional também assinaram o requerimento apoiado pela oposição para criar uma CPI para investigar suspeitas que envolvem o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e a lobista Roberta Luchsinger.
O parlamentar cobrou que, assim como os governistas estão a favor do pedido da oposição mirando o filho do atual presidente, os congressistas do outro campo também deve apoiar o pleito envolvendo Flávio Bolsonaro.
"Em nome da democracia, da transparência e da isonomia, nós queremos que a extrema direita, que o time do Flávio Bolsonaro, tenha a mesma postura que nós. Não queremos uma outra postura. Nós estamos assinando a CPMI deles para mostrar para a sociedade que queremos investigação", declarou.
"Nós não vamos retirar a assinatura [da CPI da oposição] porque queremos as duas investigações e não estamos aqui fazendo o discurso e narrativa. Queremos tirar a limpo todo esse país e mostrar perfeitamente quem está envolvido em crime organizado em milícias, em corrupção e quem não está."
Para que uma CPI mista, ou seja, com senadores e deputados, seja instaurada é preciso que o documento tenha ao menos 198 assinaturas: 171 de deputados e 27 de senadores. Além disso, é necessário que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), leia o requerimento oficializando o início das atividades do grupo.
Em casos de outros colegiados polêmicos, como o do Banco Master, Alcolumbre tem segurado os requerimentos e já indicou a aliados que não vai prosseguir com os pedidos em ano eleitoral. O segundo turno entre Flávio e Lula será no próximo domingo (25).
No caso do pedido de abertura de comissão mirando Lulinha e Luchsinger, o pedido apresentado pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) conta com 121 nomes, segundo informou a assessoria de imprensa da congressista nesta terça. O empresário e a lobista são investigados em três inquéritos no STF sob suspeita de corrupção e tráfico de influência.
Em entrevista à CNN Brasil no último sábado (17), Roberta Luchsinger afirmou que pretende firmar um acordo de delação premiada e disse optar pela colaboração para não responder por todos os atos apurados sozinha.