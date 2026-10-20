O fisiculturista Mateusz Chmura, 33, morreu após desmaiar no palco durante uma competição na Inglaterra, segundo comunicado divulgado pela PCA Official.

Chmura competia na categoria Classic Bodybuilding Medium na final britânica da PCA (Physical Culture Association). A entidade informou que o atleta, que nasceu em Wakefield, na Inglaterra, participava do PCA British Finals no Telford International Centre no domingo (18), quando passou mal.

Fisiculturista caiu no palco e recebeu atendimento imediato dentro do evento. De acordo com a PCA Official, ele foi socorrido por paramédicos no local, por uma equipe de ambulância da região e pelo serviço aeromédico Midlands Air Ambulance antes de ser levado de ambulância ao hospital.