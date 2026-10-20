O Conselho de Supervisão da Meta, órgão independente que visa aprimorar as ações da empresa, afirmou nesta terça-feira (20) que a empresa apresenta falhas recorrentes na moderação de conteúdo relacionado a eleições e cobrou mais transparência e consistência na aplicação das regras.

O órgão citou restrições técnicas que atingiram contas do presidente Lula (PT), candidato à reeleição no Brasil, e a remoção de um perfil de ativistas políticos nos Estados Unidos. O Conselho também afirmou que a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp precisa proteger a liberdade de expressão durante as eleições, em vez de restringi-la indevidamente.

O texto foi divulgado em meio à disputa eleitoral brasileira e às vésperas das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, marcadas para novembro. Para o grupo, os problemas de moderação costumam ocorrer de duas formas: a aplicação excessiva das regras, que pode suprimir manifestações políticas legítimas, e a aplicação insuficiente, que compromete a integridade eleitoral.