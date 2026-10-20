Com seu grupo derrotado no Paraná após as urnas de 4 de outubro, o governador Ratinho Junior (PSD) aderiu à campanha à presidência de Flávio Bolsonaro (PL) nesta reta final da disputa ao Planalto.

Aliados até o início deste ano, o PL da família Bolsonaro e o grupo de Ratinho Junior seguiram caminhos diferentes na eleição no Paraná. O senador Sergio Moro se filiou ao PL em março e foi eleito governador no primeiro turno. O grupo de Ratinho optou por lançar o deputado federal Sandro Alex (PSD) ao Palácio Iguaçu e acabou em segundo lugar na corrida.

Há três dias, Ratinho Junior e Sandro Alex publicaram um vídeo em que defendem a candidatura de Flávio.