A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra a policial militar Yasmin Cursino Ferreira pelo homicídio doloso (com intenção de matar) da ajudante-geral Thawanna da Silva Salmázio, 31. Ela era mãe de cinco filhos.

O caso aconteceu em 3 de abril, durante uma abordagem em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista.

Yasmin agora é ré no processo e responde por homicídio triplamente qualificado: por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Como o caso envolve um crime intencional contra a vida, ele agora será julgado por um Tribunal do Júri.