O Ministério Público de São Paulo abriu um procedimento para apurar os indícios de falha no programa Smart Sampa, da prefeitura da capital paulista, que teriam permitido acesso indevido às imagens dos equipamentos por quase um ano. O problema foi apontado por reportagem publicada pelo UOL nesta terça-feira (20).

A apuração ficará sob responsabilidade de uma das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social. A Folha apurou que o procedimento já foi distribuído a um dos gabinetes.

A antiga central de monitoramento do programa Smart Sampa, na esquina das ruas Quinze de Novembro e A reportagem afirma ter encontrado dados restritos e sigilosos do Smart Sampa expostos na internet. O UOL conseguiu entra na plataforma com os dados expostos e acessou câmeras de UBSs (Unidades Básicas de Saúde), escolas, creches, Caps (Centro de Atenção Psicossocial), hospitais e UPA (Unidades de Pronto Atendimento).