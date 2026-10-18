18 de outubro de 2026
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Advogado morre ser pisoteado por boi em fazenda

Por | da Rede Sampi
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Reprodução via Metrópoles
O advogado Jarbas Rodrigues Ferreira teve a morte confirmada no local do acidente.
O advogado Jarbas Rodrigues Ferreira teve a morte confirmada no local do acidente.

O advogado Jarbas Rodrigues Ferreira, de 56 anos, morreu na sexta-feira (16) após sofrer  acidente durante o manejo de animais em uma fazenda a cerca de cinco quilômetros de Serranópolis, no sudoeste de Goiás.

Segundo o portal Metrópoles, Jarbas caiu no pasto e foi pisoteado na cabeça por um boi. Parentes que estavam na propriedade acionaram uma equipe do Hospital Municipal, mas o médico constatou a morte ainda no local.

A Polícia Científica realizou a perícia e deve esclarecer a dinâmica e as causas do acidente.

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