O advogado Jarbas Rodrigues Ferreira, de 56 anos, morreu na sexta-feira (16) após sofrer acidente durante o manejo de animais em uma fazenda a cerca de cinco quilômetros de Serranópolis, no sudoeste de Goiás.
Segundo o portal Metrópoles, Jarbas caiu no pasto e foi pisoteado na cabeça por um boi. Parentes que estavam na propriedade acionaram uma equipe do Hospital Municipal, mas o médico constatou a morte ainda no local.
A Polícia Científica realizou a perícia e deve esclarecer a dinâmica e as causas do acidente.