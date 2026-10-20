O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou que não tem nada a ensinar ao presidente Lula (PT) sobre comunicação e que o petista não precisa aprender a usar as redes sociais.

"O Lula é o maior comunicador da história desse país", disse nesta terça (20), ao deixar o hospital em São Paulo, onde foi internado com arritmia cardíaca na madrugada de segunda-feira (19) após acompanhar o debate do petista contra Flávio Bolsonaro (PL).

Para o deputado, cabe a Lula continuar explorando o próprio carisma, enquanto aliados mais jovens se encarregam de traduzir sua comunicação para o ambiente digital.