Na última semana antes do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) quer manter a vantagem sobre Lula (PT) mirando o Sudeste, priorizando o debate da TV Globo e buscando sustentar a mobilização de rua, em resposta aos atos da esquerda por todo o país.

Até a votação de domingo (25), o presidenciável do PL vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em uma estratégia de se concentrar nos principais colégios eleitorais do país, dada a previsão de uma disputa apertada.

No dia anterior ao segundo turno, sábado (24), Flávio deve participar de atos na capital mineira e também na capital fluminense. A semana começou, nesta segunda-feira (19), com comícios em Marabá (PA) e Manaus, num giro rápido pela região Norte.