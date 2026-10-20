20 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
RETA FINAL

Flávio Bolsonaro quer manter dianteira com foco no Sudeste

da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Flávio Bolsonaro durante ato na avenida Paulista, em São Paulo
Flávio Bolsonaro durante ato na avenida Paulista, em São Paulo

Na última semana antes do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) quer manter a vantagem sobre Lula (PT) mirando o Sudeste, priorizando o debate da TV Globo e buscando sustentar a mobilização de rua, em resposta aos atos da esquerda por todo o país.

Até a votação de domingo (25), o presidenciável do PL vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em uma estratégia de se concentrar nos principais colégios eleitorais do país, dada a previsão de uma disputa apertada.

No dia anterior ao segundo turno, sábado (24), Flávio deve participar de atos na capital mineira e também na capital fluminense. A semana começou, nesta segunda-feira (19), com comícios em Marabá (PA) e Manaus, num giro rápido pela região Norte.

A previsão inicial da campanha a respeito do segundo turno era a de rodar o país com os bloquinhos organizados pelos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE) até para responder aos atos promovidos pelo PT e pela juventude de esquerda.

Nesse sentido, a principal aposta foi o bloquinho do domingo (18), na avenida Paulista, que tinha o objetivo de contrastar com a manifestação pró-Lula realizada no mesmo local na semana anterior.

O debate da TV Globo, no entanto, provocou um reajuste de rota, e a preparação para o embate com Lula deve consumir até mais de um dia, diminuindo a previsão de agendas públicas de Flávio. O debate está marcado para sexta-feira (23), no Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira (20), Flávio também vai trocar atos públicos por gravações para seu programa eleitoral em São Paulo e Goiânia.

Enquanto os bloquinhos têm o objetivo de agitar a própria base e demonstrar mobilização diante da ofensiva da esquerda pelo país, os compromissos relacionados à propaganda eleitoral e ao debate mostram ênfase na tentativa de conquistar eleitores indecisos posicionados ao centro.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, aliados de Flávio consideram que ele teve uma boa performance no debate da TV Bandeirantes no domingo e superou Lula, mas dizem acreditar que o formato do programa ajudou o senador e que é preciso mais ensaio para a rodada da TV Globo.

A equipe do PL admite que o debate não foi propositivo e que muito provavelmente não converteu votos de indecisos. A campanha agora avalia suavizar a postura de Flávio para o debate da Globo. A ideia é mostrá-lo menos combativo e apresentar suas promessas.

Parte dos aliados de Flávio diz que ele precisa se preparar melhor para o confronto nesta sexta, reservando ao menos um dia inteiro de preparação —no domingo, logo antes do programa, ele participou do ato de campanha na avenida Paulista.

Eles afirmam que o candidato conseguiu impedir um bom desempenho de Lula, mas não aproveitou bem suas oportunidades e soou repetitivo por não dominar seu repertório.

Já em relação aos atos de rua, a mobilização dos bolsonaristas no segundo turno veio a reboque da campanha petista, que dominou as ações nas redes e nas ruas nos primeiros dias após a votação.

A estratégia de Flávio tem como pilar o engajamento justamente dos bolsonaristas já eleitos, a exemplo de Nikolas e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Reeleito em primeiro turno em São Paulo, Tarcísio viajou em campanha com o senador para Brasília, Porto Alegre e Vitória e deve acompanhá-lo também no Rio e em Belo Horizonte.

Um auxiliar do senador que aposta na vitória de Flávio diz esperar que a perspectiva de poder influencie governadores, senadores e deputados eleitos a entrarem de cabeça na campanha presidencial. Na quinta-feira (15), Flávio divulgou um vídeo de humor com Lucas Pavanato (PL-SP), segundo deputado federal eleito em número de votos, atrás apenas de Nikolas.

"Pavanato, está parado aqui fazendo o quê? Bora pra rua fazer campanha", diz Flávio. "Que campanha o quê? Já ganhamos", Pavanato responde.

Em seguida, Pavanato dá o recado para a militância. "A esquerda está tentando te desmobilizar dizendo que Flávio já ganhou. Isso é mentira, nós precisamos virar votos até o último segundo", diz o eleito.

A campanha também tenta reverter as abstenções do primeiro turno. "Fica de missão: você conhece alguém que não foi votar no primeiro turno? Conhece alguém que não foi votar em Flávio 22?", disse o candidato em sua live semanal, na quinta (15).

Comentários

Comentários