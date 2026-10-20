O presidente Lula (PT) chega à última semana de campanha do segundo turno em busca de uma virada inédita na eleição combinando atos de rua, mobilização nas redes sociais e anúncios de benesses a setores da população para aumentar a própria popularidade.

Lula terminou a primeira votação atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) e tenta recuperar o fôlego nesses últimos cinco dias do pleito, em que aparece nas pesquisas de intenção de voto tecnicamente empatado com o parlamentar.

A agenda desenhada pela campanha do petista para esta semana prevê visitas a até sete cidades. Além disso, o grupo político petista aposta alto no debate da Globo, o de maior audiência e marcado para sexta (23), dois dias antes da votação.