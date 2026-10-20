PMs envolvidos em morte de secretário são afastados
| Tempo de leitura: 2 min
O desembargador Ricardo Couto, governador em exercício do Rio de Janeiro, mandou afastar os policiais militares envolvidos na abordagem que causou a morte do secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados (RJ), Jefferson Dias da Silva, 51.
Jefferson da Linave, como era conhecido, foi baleado na noite desta segunda-feira (19) na avenida Brasil, na altura da Penha, durante uma abordagem policial.
Leia mais: https://sampi.net.br/nacional/noticias/3012690/brasil-e-mundo/2026/10/secretario-de-queimados-no-rio-morre-baleado-em-abordagem-da-pm
As notas do governo do estado e da Polícia Militar não indicam quantos policiais envolvidos na ação foram afastados. Também não há informações se Jefferson estava sozinho no carro.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio. Os PMs não foram presos. Procurada, a Polícia Civil do Rio, afirmou que "o caso precisa ser investigado, a fim de apurar quem realizou o disparo que resultou na morte da vítima, bem como todas as circunstâncias do ocorrido".
As armas dos agentes foram apreendidas. A investigação analisa imagens de câmeras corporais que os envolvidos usavam.
Os policiais não encontraram armas ou drogas no veículo.
"A gravidade do episódio exige uma apuração rigorosa, célere e transparente", diz a nota do governo. A gestão Couto afirma ainda que vai adotar "todas as providências cabíveis para garantir o completo esclarecimento dos fatos e as devidas responsabilizações".
Prévia de ocorrência da PM relata que o veículo em que Jefferson estava trafegava em alta velocidade pela avenida Brasil, com um dos pneus danificados, e teria furado dois pontos de bloqueio.
A passagem do carro foi relatada entre policiais por rádio. Uma primeira equipe, segundo a ocorrência, deu ordem de parada na altura de Bonsucesso, mas o condutor do veículo teria desobedecido.
Um segundo ponto de cerco foi feito cerca de 7 km depois, no entroncamento entre a avenida Brasil e a rua Vinte e Nove de Julho, mas o veículo rompeu novamente o bloqueio, segundo o relato policial. Neste momento, um dos policiais teria atirado no pneu do veículo, após ter ouvido três disparos.
Não há informações sobre de onde teriam partido os disparos ouvidos pelo agente.
A perseguição continuou mais 2 km, até os disparos finais, na altura do Ciaga (Centro de Instrução Almirante Graça Aranha), da Marinha. Depois dos disparos, o carro bateu em uma mureta da via.
Jefferson, filiado ao Democracia Cristã, era ex-vereador da cidade da Baixada Fluminense.
Em nota, a Prefeitura de Queimados lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos do secretário, que era casado e tinha uma filha.
"Neste momento de imensa tristeza, peço a todos que se unam em oração, intercedendo por seus familiares e amigos para que as doces consolações do espírito santo alcancem seus corações, trazendo força, paz e amparo para atravessar essa perda tão dolorosa", disse o prefeito Glauco Kaizer (União).
Uma carreata em Queimados em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), marcada para esta terça-feira (20), foi cancelada por conta da morte de Jefferson. O ato era convocado pelo prefeito Glauco Kaizer.