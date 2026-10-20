Jefferson da Linave, como era conhecido, foi baleado na noite desta segunda-feira (19) na avenida Brasil, na altura da Penha, durante uma abordagem policial.

O desembargador Ricardo Couto, governador em exercício do Rio de Janeiro, mandou afastar os policiais militares envolvidos na abordagem que causou a morte do secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados (RJ), Jefferson Dias da Silva, 51.

As notas do governo do estado e da Polícia Militar não indicam quantos policiais envolvidos na ação foram afastados. Também não há informações se Jefferson estava sozinho no carro.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio. Os PMs não foram presos. Procurada, a Polícia Civil do Rio, afirmou que "o caso precisa ser investigado, a fim de apurar quem realizou o disparo que resultou na morte da vítima, bem como todas as circunstâncias do ocorrido".

As armas dos agentes foram apreendidas. A investigação analisa imagens de câmeras corporais que os envolvidos usavam.