Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) evitaram mencionar o Supremo Tribunal Federal (STF) durante o debate da Band, no domingo (18), por conveniência eleitoral, segundo aliados dos dois políticos ouvidos pelo portal Metrópoles.
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De acordo com a publicação, Lula reconhece que perdeu votos após a crise envolvendo ministros do Supremo e a exposição de relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.
Flávio, por sua vez, também não tinha interesse em abordar o assunto, pois precisaria responder sobre o ministro Nunes Marques, indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e citado no contexto das relações com o dono do Banco Master.