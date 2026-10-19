Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) evitaram mencionar o Supremo Tribunal Federal (STF) durante o debate da Band, no domingo (18), por conveniência eleitoral, segundo aliados dos dois políticos ouvidos pelo portal Metrópoles.

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De acordo com a publicação, Lula reconhece que perdeu votos após a crise envolvendo ministros do Supremo e a exposição de relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.