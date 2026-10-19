19 de outubro de 2026
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TEMA 'ESPINHOSO'

Por que nem Lula e nem Flávio citaram o STF no debate da Band?

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Renato Pizzutto/Band
Aliados dos dois políticos comentaram o fato de nenhum deles ter trazido à tona a questão 'espinhosa' de suas relações com membros do STF.
Aliados dos dois políticos comentaram o fato de nenhum deles ter trazido à tona a questão 'espinhosa' de suas relações com membros do STF.

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) evitaram mencionar o Supremo Tribunal Federal (STF) durante o debate da Band, no domingo (18), por conveniência eleitoral, segundo aliados dos dois políticos ouvidos pelo portal Metrópoles.

Leia mais: Lula chama Flávio Bolsonaro de 'malandro carioca'

De acordo com a publicação, Lula reconhece que perdeu votos após a crise envolvendo ministros do Supremo e a exposição de relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Flávio, por sua vez, também não tinha interesse em abordar o assunto, pois precisaria responder sobre o ministro Nunes Marques, indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e citado no contexto das relações com o dono do Banco Master.

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