A dona de uma creche na China foi condenada à prisão perpétua após mais de 200 crianças e funcionários apresentarem níveis elevados de chumbo no sangue por consumir alimentos contaminados. Li Huifang administrava o jardim de infância Heshi Peixin, na província de Gansu.

A intoxicação foi descoberta em julho de 2025, quando 247 alunos e funcionários apresentaram níveis anormais de chumbo. A investigação apontou que funcionários da cozinha usaram tinta imprópria para consumo para melhorar a aparência dos alimentos e atrair mais alunos.

A Justiça também condenou o diretor-executivo da instituição, Zhi Jinglin, a 15 anos de prisão, além de aplicar multa. Outros quatro funcionários da cozinha receberam penas de seis a oito anos. Segundo a investigação, eles foram orientados a adicionar substâncias tóxicas à comida.