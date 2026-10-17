Um cliente encontrou um rato morto dentro do bolo vendido na unidade da Casa de Bolos Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre (RS). Segundo a investigação da Polícia Civil, o animal teria entrado no forno antes da conclusão do preparo terminar e caído na massa ao tentar escapar.
O homem consumiu o bolo por três dias, e embora não tenha apresentado sintomas, procurou infectologista e tomou medicamento preventivo. A orientação é que permaneça atento a possíveis sinais de alteração na saúde por 30 dias.
Após a denúncia, a Vigilância Sanitária fiscalizou o estabelecimento e encontrou fezes e urina de ratos em recipientes com alimentos e perto da área de produção. Também foram identificados produtos vencidos, alimentos com fungos e grades enferrujadas.
A polícia descarta, até o momento, que a presença do rato dentro do bolo tenha sido proposital, e considera "praticamente impossível" que o animal tenha entrado no alimento depois que o produto deixou o estabelecimento.
A proprietária da unidade, Amanda Borges Lopes Schenk, de 41 anos, foi presa em flagrante na quarta-feira (14) por crime contra as relações de consumo, mas liberada após audiência de custódia no dia seguinte. Outra unidade da mesma rede, no Centro de Porto Alegre, também foi fiscalizada e apresentou problemas de higiene.
A defesa informou que a empresa mantém há mais de dez anos o mesmo serviço de controle de pragas e realiza auditoria interna para apurar o caso. Os advogados também disseram que a possibilidade de sabotagem por um funcionário insatisfeito será investigada.
Com informações do g1 RS e RBS TV.