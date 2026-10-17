Um cliente encontrou um rato morto dentro do bolo vendido na unidade da Casa de Bolos Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre (RS). Segundo a investigação da Polícia Civil, o animal teria entrado no forno antes da conclusão do preparo terminar e caído na massa ao tentar escapar.

O homem consumiu o bolo por três dias, e embora não tenha apresentado sintomas, procurou infectologista e tomou medicamento preventivo. A orientação é que permaneça atento a possíveis sinais de alteração na saúde por 30 dias.

Após a denúncia, a Vigilância Sanitária fiscalizou o estabelecimento e encontrou fezes e urina de ratos em recipientes com alimentos e perto da área de produção. Também foram identificados produtos vencidos, alimentos com fungos e grades enferrujadas.