O presidente Lula (PT) chamou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de "malandro carioca" no debate presidencial de segundo turno promovido pela Band neste domingo (18). O candidato do PL depois voltou ao tema para se solidarizar com o povo do Rio de Janeiro.

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Este foi o primeiro embate cara a cara entre os dois na televisão desde o início da campanha. O confronto teve trocas de acusações de corrupção, perguntas sem resposta e provocações envolvendo familiares.