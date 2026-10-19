Lula chama Flávio Bolsonaro de 'malandro carioca'
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O presidente Lula (PT) chamou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de "malandro carioca" no debate presidencial de segundo turno promovido pela Band neste domingo (18). O candidato do PL depois voltou ao tema para se solidarizar com o povo do Rio de Janeiro.
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Este foi o primeiro embate cara a cara entre os dois na televisão desde o início da campanha. O confronto teve trocas de acusações de corrupção, perguntas sem resposta e provocações envolvendo familiares.
O petista deu a declaração em um contexto em que questionava o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o tesouraço que propõe em despesas.
"Você vai pedir uma motosserra emprestada do [Javier] Milei?", indagou Lula no primeiro bloco do programa. "O tesouraço vai cair nas costas de quem?"
O senador afirmou que iria cair nas costas do petista. Ele citou privilégios e uma viagem da primeira-dama, Janja da Silva. Também mencionou um valor de R$ 7 bilhões de gastos com a mulher do presidente. "Eu vou tirar dele e da Janja."
A agência de checagem Lupa apontou como falsa a afirmação e disse que na realidade a cifra é próxima do total gasto em viagens por toda a estrutura do governo federal de 2023 a 2025.
Na sequência, Lula afirmou que essa "carinha dele é a carinha do mentiroso contumaz", do "malandro carioca que finge que não finge e mente descaradamente".
No segundo bloco, com perguntas dos mediadores sobre o tema da saúde, Flávio iniciou a fala se solidarizando com "todos os meus irmãos e irmãs do Rio de Janeiro".
"Eu fui aqui chamado de malandro pelo meu concorrente. É assim que ele trata as pessoas quando ele tem um estado como o Rio de Janeiro, uma maioria que escolhe a mudança e não a continuidade desse atual programa", disse ele.
No primeiro turno das eleições, Flávio registrou mais votos no estado. O senador obteve 53,01% dos votos, ante 39,41% do petista. Na capital fluminense, o filho do ex-presidente também largou na frente. Foram 47,88%, contra 43,91% do atual mandatário.
Apoiadores de Flávio Bolsonaro reclamaram nas redes sociais da declaração de Lula. O juiz Marcelo Bretas, que atuou na Operação Lava Jato no Rio e foi aposentado compulsoriamente, postou: "Carioca não é malandro".
O deputado estadual do PL-RJ Anderson Moraes publicou: "É isso que você pensa do carioca, Lula?"
O senador reeleito Carlos Portinho, também do PL-RJ, criticou: "Carioca é trabalhador. Não pode ser usado como símbolo de malandro".
Comentários
2 Comentários
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IVAN SEVERO DA SILVA 2 dias atrásO povo carioca já se libertou do PT
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Marcia Cristina Carvalho 2 dias atrásSinceramente não acredito pesquisa também não confio urnas eletrônicas dia eleição minha urna travou três vezes não comprava números meu candidato chamei mesário disse não saio daqui até aparecer meus candidatos ficaram brava não arrendei pé disse para mim achando que sou ignorante está votando certo sinceramente nem respondi para manter educação classe .