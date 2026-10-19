Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (19) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 50,3% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, e Lula (PT), com 49,7%. Os dois estão empatados tecnicamente.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-04499/2026 e ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais por telefone de sexta (16) a domingo (18). A margem de erro é de dois pontos, e o nível de confiança é de 95%.

A Nexus informa que, a partir deste levantamento, passa a publicar os percentuais com uma casa decimal e que os dados da série histórica também foram convertidos para uma casa decimal para permitir a comparação.