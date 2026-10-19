Flávio Bolsonaro tem 50,3% dos votos válidos, e Lula, 49,7%
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (19) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 50,3% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, e Lula (PT), com 49,7%. Os dois estão empatados tecnicamente.
A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-04499/2026 e ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais por telefone de sexta (16) a domingo (18). A margem de erro é de dois pontos, e o nível de confiança é de 95%.
A Nexus informa que, a partir deste levantamento, passa a publicar os percentuais com uma casa decimal e que os dados da série histórica também foram convertidos para uma casa decimal para permitir a comparação.
Na rodada anterior, divulgada na terça-feira (13), o senador tinha 51,6%, e o presidente, 48,4%. As oscilações ocorreram dentro da margem de erro, e a diferença numérica entre os candidatos passou de 3,2 pontos percentuais para 0,6.
Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE para contabilizar o placar final no dia do pleito.
Em votos totais, Flávio tem 46,5%, e Lula, 45,9%. Os que dizem votar em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo somam 4,7%, e 2,9% não sabem ou não responderam.
Na rodada anterior, divulgada na terça-feira (13), Flávio tinha 47,9% dos votos totais, e Lula, 45,1%, enquanto 4,7% diziam votar em nenhum, em branco ou nulo, e 2,3% não sabiam ou não responderam.
As oscilações da semana passada para esta ocorreram dentro da margem de erro, e a diferença numérica entre os candidatos passou de 2,8 pontos percentuais para 0,6.
O levantamento também mostra que 47,8% dos eleitores afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 46,8% dizem o mesmo a respeito de Flávio Bolsonaro.
O índice dos que dizem que não votariam no petista oscilou 2,8 pontos percentuais para baixo em relação à semana passada (eram 47,8%). Já o de Flávio variou 0,2 (eram 46,8%).