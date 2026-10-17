Uma menina de seis anos morreu quando a casa em que morava pegou fogo na madrugada deste sábado (17), em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco. Maria Liz Prazeres Santos foi encontrada já morta pelo Corpo de Bombeiros.

Outras duas crianças estavam sozinhas no imóvel. A mãe da menina e as duas crianças foram socorridas por moradores. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O incêndio foi controlado inicialmente pela comunidade. Os bombeiros apagaram os últimos focos e encontraram a menina dentro da casa. O imóvel teve o telhado e parte das paredes destruídos.