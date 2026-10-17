O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Irmão Rogério Renato Mateucci, morreu nessa sexta-feira (16), num acidente em Scottsdale, na região de Phoenix, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pela universidade e pela Congregação dos Irmãos Maristas.
Segundo nota de pesar da PUCPR, o falecimento foi registrado por volta das 18h, no horário local. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.
Em razão da morte, a universidade cancelou as aulas dos dias 17 e 19 de outubro nos câmpus de Curitiba, Londrina e Toledo.
Uma missa em memória de Irmão Rogério será realizada na segunda-feira (19), às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre. A celebração também será transmitida pelo canal oficial da PUCPR no YouTube.
Na nota, a PUCPR e a Congregação dos Irmãos Maristas manifestaram pesar pela morte do reitor e pediram orações à comunidade. A mensagem também destacou a esperança cristã na ressurreição.
“Para aqueles que creem, a vida não nos é tirada, mas transformada”, diz um trecho da manifestação.
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