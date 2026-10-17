O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Irmão Rogério Renato Mateucci, morreu nessa sexta-feira (16), num acidente em Scottsdale, na região de Phoenix, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pela universidade e pela Congregação dos Irmãos Maristas.

Segundo nota de pesar da PUCPR, o falecimento foi registrado por volta das 18h, no horário local. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

Em razão da morte, a universidade cancelou as aulas dos dias 17 e 19 de outubro nos câmpus de Curitiba, Londrina e Toledo.