O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou uma postura mais voltada a propostas e evitou ataques diretos ao senador Flávio Bolsonaro (PL) durante a sabatina do Jornal Nacional, na quinta-feira (15).
Segundo auxiliares, a decisão faz parte da estratégia para concentrar os ataques ao adversário no debate da Band, marcado para domingo (18). “A sabatina era para falar mais do governo e proposta. O eleitor indeciso quer ouvir mais proposta e saber se ele aguenta o tranco. O debate é para expor a fragilidade do adversário”, afirmou auxiliar de Lula ao portal Metrópoles.
A avaliação da equipe de Lula é de que o debate será o momento adequado para expor as fragilidades de Flávio.