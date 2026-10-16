18 de outubro de 2026
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SABATINA

Saiba por que Lula evitou atacar Flávio no JN

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ TV Globo
Segundo auxiliares, a decisão faz parte da estratégia para concentrar os ataques ao adversário no debate da Band, marcado para domingo (18).
Segundo auxiliares, a decisão faz parte da estratégia para concentrar os ataques ao adversário no debate da Band, marcado para domingo (18).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou uma postura mais voltada a propostas e evitou ataques diretos ao senador Flávio Bolsonaro (PL) durante a sabatina do Jornal Nacional, na quinta-feira (15).

Segundo auxiliares, a decisão faz parte da estratégia para concentrar os ataques ao adversário no debate da Band, marcado para domingo (18). “A sabatina era para falar mais do governo e proposta. O eleitor indeciso quer ouvir mais proposta e saber se ele aguenta o tranco. O debate é para expor a fragilidade do adversário”, afirmou auxiliar de Lula ao portal Metrópoles.

A avaliação da equipe de Lula é de que o debate será o momento adequado para expor as fragilidades de Flávio. 

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