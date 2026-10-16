Amauri Fernandes, gari da Comlurb há 16 anos, foi de uniforme à formatura da esposa, Amanda Guedes, no Exército. A cena foi compartilhada nas redes sociais e ganhou destaque.

Casados há 25 anos, os dois celebraram juntos a conquista de Amanda. Em uma publicação, Amauri escreveu: “Juntos, estamos construindo nossa história”.

Amanda também agradeceu publicamente o apoio do marido durante sua formação. Segundo ela, Amauri assumiu responsabilidades familiares enquanto ela precisava se ausentar para se dedicar aos estudos.