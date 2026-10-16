16 de outubro de 2026
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CASAL PARCEIRO

Gari vai de uniforme à formatura da esposa e emociona; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@garizildo/Instagram
Casados há 25 anos, os dois celebraram juntos a conquista de Amanda.
Casados há 25 anos, os dois celebraram juntos a conquista de Amanda.

Amauri Fernandes, gari da Comlurb há 16 anos, foi de uniforme à formatura da esposa, Amanda Guedes, no Exército. A cena foi compartilhada nas redes sociais e ganhou destaque.

Casados há 25 anos, os dois celebraram juntos a conquista de Amanda. Em uma publicação, Amauri escreveu: “Juntos, estamos construindo nossa história”.

Amanda também agradeceu publicamente o apoio do marido durante sua formação. Segundo ela, Amauri assumiu responsabilidades familiares enquanto ela precisava se ausentar para se dedicar aos estudos.

“Quero agradecer principalmente ao meu esposo, que é gari da Comlurb, que me ajudou, me apoiando, me incentivando, me ajudando em tudo que eu precisava, principalmente dando apoio à família quando eu não estava, quando eu estava ausente”, afirmou.

Ela também destacou que o incentivo do marido foi importante para que não desistisse da formação.

“Hoje eu estou aqui por todo o apoio dele, que me deu toda a força e não deixou em nenhum momento eu desistir”, disse Amanda.

Amauri trabalha atualmente na limpeza predial da Prefeitura do Rio. Nas imagens da cerimônia, ele aparece ao lado da esposa usando o uniforme da Comlurb.

Com informações da Banda B.

Veja vídeo:

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