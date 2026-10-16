Uma moradora de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, foi condenada a quatro anos, três meses e 10 dias de reclusão por mandar matar o cachorro da própria filha. A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto. A ré também foi condenada ao pagamento de multa e proibida de manter a guarda de animais durante o cumprimento da pena.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a mulher contratou um homem por R$ 100 para matar o cão após desentendimentos relacionados à permanência do animal na casa da família. O crime foi cometido em agosto de 2024, no bairro Tifa Martins.

As investigações apontaram que o cachorro foi submetido a sufocamento, agressões e outros maus-tratos que provocaram a morte. Conforme a denúncia, a acusada articulou o crime, entregou o animal ao executor e fez o pagamento após a ação.