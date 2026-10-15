Uma analista financeira foi presa em flagrante na quarta-feira (14) suspeita de desviar quase R$ 2 milhões do banco onde trabalhava na avenida Paulista, na Bela Vista, região central de São Paulo.

Ela usava acesso privilegiado para transferir os valores para uma empresa em seu nome e para uma conta bancária da mãe. Pouco antes da prisão, a Polícia Civil identificou outras três transferências não autorizadas, que somaram R$ 25 mil.

A diretoria do banco passou a desconfiar da funcionária no fim de agosto, após imagens publicadas nas redes sociais dela demonstrarem um padrão de vida considerado incompatível com o salário que ela recebia.