O bebê Bryan Gabriel, de 23 dias, foi encontrado morto com 24 ferimentos provocados por facadas na quarta-feira (14), numa casa em Patos, no Sertão da Paraíba. Os pais da criança foram presos suspeitos de envolvimento no crime.

Segundo a perícia da Polícia Civil, os golpes atingiram as costas, os braços, o abdômen, o rosto e o tórax do bebê. Um dos ferimentos atingiu o coração. De acordo com a corporação, a criança agonizou antes de morrer.

O delegado Hemerson Barbosa informou que a mãe, Mirelly Layla, relatou ter discutido com o pai da criança, Marcos Gabriel, por ciúmes da relação dele com o bebê. Ela também afirmou que estava separada do homem.