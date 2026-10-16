O bebê Bryan Gabriel, de 23 dias, foi encontrado morto com 24 ferimentos provocados por facadas na quarta-feira (14), numa casa em Patos, no Sertão da Paraíba. Os pais da criança foram presos suspeitos de envolvimento no crime.
Segundo a perícia da Polícia Civil, os golpes atingiram as costas, os braços, o abdômen, o rosto e o tórax do bebê. Um dos ferimentos atingiu o coração. De acordo com a corporação, a criança agonizou antes de morrer.
O delegado Hemerson Barbosa informou que a mãe, Mirelly Layla, relatou ter discutido com o pai da criança, Marcos Gabriel, por ciúmes da relação dele com o bebê. Ela também afirmou que estava separada do homem.
O casal se conheceu pelo jogo Free Fire. Mirelly é natural de São Bento, na Paraíba, enquanto Marcos é de Minas Gerais e se mudou para Patos para morar com ela. Após a separação, a mulher retornou à cidade natal, mas estava em Patos para buscar seus pertences.
Os dois foram presos pela Polícia Militar e autuados na delegacia pelos crimes de homicídio qualificado e omissão.
A Polícia Civil investiga o caso e deve ouvir outras testemunhas, incluindo parentes e vizinhos, para esclarecer as circunstâncias do crime.
Com informações do Metrópoles.