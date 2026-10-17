A confeiteira Débora Sass, de 32 anos, de Curitiba (PR), teve prejuízo ao devolver integralmente o valor do bolo depois de receber críticas da cliente. Há mais de dez anos no ramo, ela relatou o caso nas redes sociais em 24 de setembro, e a publicação ultrapassou 1 milhão de visualizações.

O bolo foi encomendado para o aniversário de uma idosa de cerca de 80 anos. A cliente pediu um modelo de três andares, com detalhes dourados, o nome da aniversariante em destaque, coroa grande no topo, além de fotos e macarons. Também pediu decoração “bem festiva, bem decorada, bem diferente, bem cheia de coisa”.

Antes do envio, Débora mandou foto do bolo finalizado. A cliente afirmou que não gostou do resultado e pediu a devolução de ao menos parte do dinheiro, além de ameaçar acionar advogados caso o reembolso não fosse feito.