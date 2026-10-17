A confeiteira Débora Sass, de 32 anos, de Curitiba (PR), teve prejuízo ao devolver integralmente o valor do bolo depois de receber críticas da cliente. Há mais de dez anos no ramo, ela relatou o caso nas redes sociais em 24 de setembro, e a publicação ultrapassou 1 milhão de visualizações.
O bolo foi encomendado para o aniversário de uma idosa de cerca de 80 anos. A cliente pediu um modelo de três andares, com detalhes dourados, o nome da aniversariante em destaque, coroa grande no topo, além de fotos e macarons. Também pediu decoração “bem festiva, bem decorada, bem diferente, bem cheia de coisa”.
Antes do envio, Débora mandou foto do bolo finalizado. A cliente afirmou que não gostou do resultado e pediu a devolução de ao menos parte do dinheiro, além de ameaçar acionar advogados caso o reembolso não fosse feito.
“É uma coisa horrorosa. Tá meio brega, tá meio pavoroso, não gostei. Não era isso que eu tava visualizando. Tá infantil, tá feio, não gostei”, disse a cliente.
Débora decidiu devolver todo o valor pago. Segundo ela, o reembolso integral não faz parte da política de cancelamento da confeitaria, mas a medida serviu para encerrar a situação.
Em desabafo nas redes sociais, a confeiteira também alertou outros profissionais autônomos sobre pedidos de última hora e defendeu que nem toda encomenda compensa a correria e o desgaste para ser realizada.
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