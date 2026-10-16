Sabatina de Flávio Bolsonaro na Globo provoca panelaços
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A entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, à TV Globo nesta sexta-feira (16) gerou panelaços em bairros de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Moradores protestaram instantes antes da entrevista, por volta das 21h. No Rio de Janeiro, há registros na Tijuca, em Copacabana e em Botafogo, nas zonas norte e sul da cidade. Em São Paulo, os protestos ocorreram em diferentes pontos da capital, incluindo bairros do centro expandido e da zona oeste, como Barra Funda, além de Praça da Árvore e Aclimação.
Também houve protestos em Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE).
Os panelaços se disseminaram como protesto político no fim do governo da presidente Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016.
Posteriormente, na pandemia da Covid, passaram a ser feitos contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL).
Flávio participou de uma sabatina conduzida pela jornalista Renata Lo Prete, transmitida ao vivo pela TV Globo após o Jornal Nacional. A entrevista faz parte da programação da emissora para o segundo turno das eleições presidenciais.
Na quinta-feira (15), foi a vez do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participar da série de entrevistas. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio realizado com representantes das campanhas.
Os dois candidatos disputam o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.
Lula e Flávio também têm um debate marcado para domingo (18), na TV Bandeirantes. A Globo prevê outro encontro entre os presidenciáveis na próxima sexta-feira (23), dois dias antes da votação.