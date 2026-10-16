A entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, à TV Globo nesta sexta-feira (16) gerou panelaços em bairros de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Moradores protestaram instantes antes da entrevista, por volta das 21h. No Rio de Janeiro, há registros na Tijuca, em Copacabana e em Botafogo, nas zonas norte e sul da cidade. Em São Paulo, os protestos ocorreram em diferentes pontos da capital, incluindo bairros do centro expandido e da zona oeste, como Barra Funda, além de Praça da Árvore e Aclimação.

Também houve protestos em Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE).