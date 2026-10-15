Homem viaja para conhecer mulher, mas descobre que era IA; VÍDEO
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O pedreiro Edimar Rocha Martins, 49, viajou cerca de 2.100 km de Imperatriz (MA) a Belo Horizonte (MG) para encontrar uma mulher que dizia querer viver com ele em uma fazenda e prometia sustentá-lo.
Ao chegar à capital mineira, no domingo (11), descobriu que Jéssica Fazendeira, com quem acreditava conversar pela internet, era uma personagem criada por inteligência artificial (IA). Sem encontrar a suposta companheira e sem dinheiro para voltar, ele precisou de ajuda para conseguir uma passagem de ônibus.
Edimar contou à Rádio Itatiaia que conversava com a mulher por meio de redes sociais como Kwai e Facebook. Segundo ele, as respostas e os convites para se mudar para Minas Gerais o convenceram a fazer a viagem.
Em um dos vídeos publicados pelo perfil que pode ser visto nas redes sociais, a personagem afirma que quer receber o homem em sua propriedade. Em outro, diz: "eu quero que você venha para a minha fazenda e nunca mais trabalhe na sua vida".
A decisão também foi motivada pelo desejo de recomeçar longe da cidade onde vivia. O pedreiro relatou que se sentia sozinho após a morte da mãe e que não queria continuar em Imperatriz.
"Às vezes, uma solidão dentro de casa acaba trazendo muito transtorno na vida da gente. Por isso que eu vim atrás dela", afirmou. Conforme os relatos publicados, ele só percebeu que havia sido enganado após chegar a Belo Horizonte e tentar localizar a mulher.
Sem recursos para retornar ao Maranhão, Edimar recebeu assistência do Serviço de Atendimento e Acolhimento ao Migrante da Prefeitura de Belo Horizonte, que providenciou uma passagem de ônibus.
Ele embarcou na terça-feira (13) com destino a Araguatins (TO), cidade onde nasceu, em vez de voltar diretamente a Imperatriz. Segundo a CNN Brasil, a Polícia Civil informou que, até a publicação da reportagem, o caso não havia sido registrado.
Personagem criada por IA nega
Após a repercussão do caso, o perfil que divulga os vídeos da personagem publicou uma gravação em que esclarece que Jéssica não é uma pessoa real e nega ter mantido conversas particulares com Edimar.
"Sou feita de inteligência artificial. Nunca conversei com ninguém nesse perfil. O intuito foi ganhar engajamento para vendas", diz a personagem no vídeo.
Na mesma gravação, a pessoa responsável pelo conteúdo --cuja identidade não foi divulgada-- contesta a versão do pedreiro e afirma que não convidou ninguém pessoalmente para ir a Belo Horizonte.