O pedreiro Edimar Rocha Martins, 49, viajou cerca de 2.100 km de Imperatriz (MA) a Belo Horizonte (MG) para encontrar uma mulher que dizia querer viver com ele em uma fazenda e prometia sustentá-lo.

Ao chegar à capital mineira, no domingo (11), descobriu que Jéssica Fazendeira, com quem acreditava conversar pela internet, era uma personagem criada por inteligência artificial (IA). Sem encontrar a suposta companheira e sem dinheiro para voltar, ele precisou de ajuda para conseguir uma passagem de ônibus.

Edimar contou à Rádio Itatiaia que conversava com a mulher por meio de redes sociais como Kwai e Facebook. Segundo ele, as respostas e os convites para se mudar para Minas Gerais o convenceram a fazer a viagem.