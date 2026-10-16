18h30: Atlético-MG e Coritiba é, em tese, o jogo que tem quase nada em disputa. É certo que os mineiros ainda brigam por uma vaga na Libertadores e os paranaenses tentam continuar longe da queda, mas ambos ainda estão em uma zona de conforto. Sem perder nas últimas cinco rodadas do Brasil, o alvinegro mineiro vem de uma vitória, na quarta (14), sobre o Torque por 3 a 0 e tem um pé na decisão da Sul-Americana, que dá vaga direta para a Libertadores. E é bem provável que poupe os titulares novamente para o duelo da próxima quarta-feira (21) contra os uruguaios.

19h30: Invicto há seis partidas no Brasileiro, o Palmeiras tenta voltar à liderança. Um ponto atrás do Flamengo, precisa ganhar do Athletico, em Curitiba. Com a vantagem conquistada no Maracanã, diante do Fluminense, pela Libertadores, a dúvida é se vai poupar seus principais jogadores. Por sua vez, o rubro-negro paranaense, invicto há quatro jogos, tenta se consolidar na terceira colocação.

21h: Fechando o sábado, no Morumbis, o São Paulo tenta dar um bico na palavra rebaixamento diante do Vasco, que também está bem perto de ir à final da Sul-Americana. O clube carioca, que derrotou o Boca Juniors em Buenos Aires, é outro que pode entrar com reservas apesar de ainda flertar com o grupo do descenso (soma 35 pontos). Apesar do tropeço para o Remo na última rodada, não perde no Brasileiro há quatro partidas.