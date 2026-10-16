O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu mais alguns passos para ter uma conclusão sobre a relação comercial que envolve clubes, investidora e a cadeia que abrange a Futebol Forte União (FFU).

Uma nota técnica emitida nesta quinta-feira (15) aponta caminhos para sanar questionamentos a respeito de pontos que abraçam a relação contratual no bloco e também a venda de direitos de transmissão do Brasileirão.

Na avaliação conduzida pelo Cade, a chefia da autarquia declarou o ato de concentração (processo) sobre o tema como "complexo". Tecnicamente, isso quer dizer que ele demanda uma investigação mais profunda para averiguar riscos eventuais à concorrência no mercado.