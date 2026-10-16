O desmatamento na Amazônia Legal no último ano caiu 42% e chegou ao menor valor já registrado em quase quatro décadas. A taxa foi de 3.335 km², o equivalente a pouco mais que o dobro da área da cidade de São Paulo. Até então, o menor valor da série era o de 2012, quando atingiu 4.571 km².

No cerrado, foram 5.516 km² de vegetação nativa perdida —quase uma Brasília inteira—, redução de 24% em relação aos 12 meses anteriores. Essa foi a terceira queda consecutiva no bioma, e também é o valor mais baixo da série histórica, iniciada em 2013.

Os dados, divulgados nesta sexta-feira (16), são do sistema oficial de monitoramento do desmate no país, o Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).