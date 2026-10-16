O técnico Leonardo Jardi admitiu que não quis criar grandes riscos na Argentina e elogiou o desempenho do Estudiantes para explicar o porquê que o Flamengo não conseguiu acertar um chute a gol no empate por 0 a 0 na primeira partida da semifinal da Libertadores, na noite desta quinta-feira (15), em La Plata.

"Não atacamos o que pretendíamos, mas é mérito do Estudiantes. Não jogamos o que estamos acostumados, mas foi difícil jogar. Não conseguimos por méritos do adversário", disse o treinador português. "Todos os duelos eram corpo a corpo e isso criou muita dificuldade", completou.

O clube carioca terminou a partida com apenas cinco chutes, mas nenhum acertou a meta do goleiro Muslera. Em faltas, as duas equipes empataram: 14 para cada lado.