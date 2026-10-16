Jardim elogia Estudiantes pela inatividade do ataque do Flamengo
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O técnico Leonardo Jardi admitiu que não quis criar grandes riscos na Argentina e elogiou o desempenho do Estudiantes para explicar o porquê que o Flamengo não conseguiu acertar um chute a gol no empate por 0 a 0 na primeira partida da semifinal da Libertadores, na noite desta quinta-feira (15), em La Plata.
"Não atacamos o que pretendíamos, mas é mérito do Estudiantes. Não jogamos o que estamos acostumados, mas foi difícil jogar. Não conseguimos por méritos do adversário", disse o treinador português. "Todos os duelos eram corpo a corpo e isso criou muita dificuldade", completou.
O clube carioca terminou a partida com apenas cinco chutes, mas nenhum acertou a meta do goleiro Muslera. Em faltas, as duas equipes empataram: 14 para cada lado.
Para o duelo de volta, na próxima quinta-feira (22), às 21h30, Jardim poderá ter o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão na Argentina. Para ir à final, o Fla terá que ganhar por qualquer resultado.
Novo empate levará a decisão para os pênaltis. Nos dois primeiros confrontos este ano contra o Estudiantes, ainda pela fase de grupos, o meio-campista italiano esteve presente. Nesses confrontos, o Flamengo empatou fora de casa e venceu por 1 a 0, no Rio.
O vencedor de Flamengo e Estudiantes terá pela frente na final Palmeiras ou Fluminense. No jogo de ida, os paulistas ganharam por 2 a 1, no Maracanã.
A decisão da Libertadores será em confronto único no dia 28 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai).
"Sabíamos que o Estudiantes é o time que mais cruza bola na área, viemos preparados", afirmou o zagueiro Léo Pereira após a partida destacando a atuação da defesa flamenguista.