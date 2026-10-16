Equipe de Norris anuncia brasileiro para estreia na Fórmula 3
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Um dia depois de Rafael Câmara ser anunciado como piloto da Haas na Fórmula 1 em 2027, outro brasileiro dará início a sua caminhada rumo à principal categoria do automobilismo. Nesta sexta-feira (16), a LN4 Fusion - equipe que tem Lando Norris como fundador - anunciou a chegada de Gabriel Gomez para a temporada da Fórmula 3 em 2027.
O brasileiro chegará para a estreia da LN4 Fusion na F3. Lando Norris anunciou a criação da equipe no início de setembro, e ela assumirá o lugar da AIX Racing no grid.
Aos 20 anos, Gabriel Gomez dará início à sua jornada em busca da Fórmula 1. A F3 e a F2 são as principais categorias de acesso para a F1 e correm nos mesmo finais de semana que a categoria máxima.
Estou muito feliz com esta oportunidade de integrar a equipe LN4 Fusion e competir na FIA F3 no próximo ano! Sou grato à equipe, aos meus patrocinadores e a todos que ajudaram a tornar esta oportunidade possível. Estou muito entusiasmado para trabalhar com todos os envolvidos neste novo projeto e confio que faremos um excelente trabalho juntos na pista!Gabriel Gomez
Nascido em Florianópolis, Gomez começou a competir no kart aos cinco anos de idade. Ao longo de sua trajetória no Brasil, o piloto acumulou conquistas e troféus.
Em 2020, Gabriel Gomez partiu para a Europa e disputou o Campeonato Europeu de Kart. O salto para os carros de Fórmula veio em 2024, quando disputou a F4 Espanhola. No ano seguinte, o brasileiro foi vice-campeão da F4 Italiana e campeão da Fórmula Winter Series.
Neste ano, Gomez competiu na Fórmula Regional Europeia (FRECA), categoria intermediária entre a F4 e as categorias acima. O ano do brasileiro terminou no 14º lugar, chegando perto do pódio em algumas oportunidades.
Gabriel Gomez terá a companhia de outro brasileiro no grid da F3 para o ano que vem. Pedro Clerot, que terminou em 6º lugar em seu ano de estreia na categoria, correrá novamente pela Rodin em 2027.
O projeto da LN4 Fusion
Atual campeão da Fórmula 1, Lando Norris criou o time com foco nas categorias de base. Além de competir na Fórmula 3, a equipe de Norris também entrou no processo de seleção para uma vaga na Fórmula 2 também no ano que vem. A escuderia ainda conta com operações na Fórmula 4 Italiana e na FRECA.
Ao anunciar a criação da equipe, o campeão mundial destacou que quer ajudar jovens pilotos. Norris também citou o desejo de que seu time se torne o principal nas categorias de base.
Além de Gabriel Gómez, a LN4 Fusion já anunciou o norte-americano James Egozi para a temporada da F3. A equipe ainda precisa contratar mais um piloto, já que são três carros competindo por escuderia.