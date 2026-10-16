O policial militar que atirou contra uma mulher e a matou na tarde de quinta-feira (15) foi solto nesta sexta-feira (16). O caso ocorreu no Parque São Domingos, zona norte de São Paulo. André Coelho Maximo da Costa, 30, foi liberado em audiência de custódia.

Camila Pereira da Silva, 32, que segurava uma faca em uma das mãos, foi baleada a curta distância pelo agente. O policial disse, em interrogatório para policiais civis, não ter habilitação para uso de arma de choque, o taser.

A mulher enfrentava problemas de saúde, estava na fila para um transplante e vivia um relacionamento marcado por desgastes emocionais, de acordo com depoimento de uma parente.