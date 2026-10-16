16 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Queda de aeronave em Orlândia, no interior de SP, deixa 2 mortos

Por Jorge Abreu | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Defesa Civil
Aeronave de pequeno porte caiu na pista de um aeroporto particular em Orlândia
Aeronave de pequeno porte caiu na pista de um aeroporto particular em Orlândia

Uma aeronave de pequeno porte caiu na pista de um aeroporto particular em Orlândia, na região metropolitana de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (16). Dois homens morreram, segundo a Polícia Militar.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os óbitos foram constatados no local do acidente.

As identidades das vítimas e o modelo da aeronave não foram divulgados.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião despenca no ar. Outras imagens mostram militares do Corpo de Bombeiros atuando em meio aos destroços da aeronave.

Procurada pela reportagem, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) não respondeu até o horário desta publicação. O órgão é vinculado à FAB (Força Aérea Brasileira).

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) lamentou e estendeu sua solidariedade às famílias das vítimas.

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