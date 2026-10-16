Uma aeronave de pequeno porte caiu na pista de um aeroporto particular em Orlândia, na região metropolitana de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (16). Dois homens morreram, segundo a Polícia Militar.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os óbitos foram constatados no local do acidente.

As identidades das vítimas e o modelo da aeronave não foram divulgados.