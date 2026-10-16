Queda de aeronave em Orlândia, no interior de SP, deixa 2 mortos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma aeronave de pequeno porte caiu na pista de um aeroporto particular em Orlândia, na região metropolitana de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (16). Dois homens morreram, segundo a Polícia Militar.
Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os óbitos foram constatados no local do acidente.
As identidades das vítimas e o modelo da aeronave não foram divulgados.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião despenca no ar. Outras imagens mostram militares do Corpo de Bombeiros atuando em meio aos destroços da aeronave.
Procurada pela reportagem, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) não respondeu até o horário desta publicação. O órgão é vinculado à FAB (Força Aérea Brasileira).
A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) lamentou e estendeu sua solidariedade às famílias das vítimas.