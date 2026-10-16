Homem é preso após manter ex-companheira e bebê reféns
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Um homem de 28 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (16) após manter a ex-companheira e o filho do casal, de sete meses, reféns por mais de sete horas em Votuporanga, no interior de São Paulo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a mulher, também de 28 anos, tinha uma medida protetiva contra o suspeito.
O homem foi identificado como Higor Tiago de Lima Santana. Ele manteve as vítimas em uma residência na Vila Célio Honório Júnior e se entregou à polícia após negociações. A mulher e a criança foram libertadas por volta das 12h30.
Questionada, a SSP não informou se o suspeito constituiu advogado. A reportagem não conseguiu identificar a defesa de Higor Tiago.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito ameaçava as vítimas com uma faca. Policiais foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao endereço, constataram que a mulher e o bebê eram mantidos em cárcere privado.
A negociação foi conduzida por equipes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), especializado em ocorrências com reféns. Também participaram da operação policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, da Força Tática e do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Após a rendição do suspeito, a mulher e o bebê foram encaminhados à Santa Casa de Votuporanga para atendimento médico. A SSP não informou o estado de saúde das vítimas.
Uma faca e dois celulares danificados foram apreendidos. A polícia também solicitou perícia no imóvel e exames ao IML (Instituto Médico Legal).
O homem foi conduzido ao Plantão da Delegacia Seccional de Votuporanga, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A audiência de custódia, na qual a Justiça deverá avaliar a legalidade da prisão e decidir se o suspeito permanecerá detido, está prevista para este sábado (17).
Segundo a SSP, o caso foi registrado como cárcere privado, ameaça, violência psicológica, estupro e descumprimento de medida protetiva. A secretaria não detalhou as circunstâncias da suspeita de estupro nem informou quem seria a vítima desse crime.