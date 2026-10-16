Um homem de 28 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (16) após manter a ex-companheira e o filho do casal, de sete meses, reféns por mais de sete horas em Votuporanga, no interior de São Paulo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a mulher, também de 28 anos, tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

O homem foi identificado como Higor Tiago de Lima Santana. Ele manteve as vítimas em uma residência na Vila Célio Honório Júnior e se entregou à polícia após negociações. A mulher e a criança foram libertadas por volta das 12h30.

Questionada, a SSP não informou se o suspeito constituiu advogado. A reportagem não conseguiu identificar a defesa de Higor Tiago.