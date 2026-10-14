O papa Leão XIV teve uma noite tranquila no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, após passar por uma cirurgia para a retirada do lobo inferior do pulmão direito motivada por um câncer. A informação sobre o estado de saúde do pontífice foi confirmada e divulgada nesta quarta-feira pela Sala de Imprensa do Vaticano.

Leão XIV foi operado na terça-feira (13), no hospital Gemelli, em Roma, para retirar uma lesão encontrada em exame de rotina. Teve o lobo inferior do pulmão direito removido, em uma cirurgia videoassistida de cerca de 90 minutos, sem complicações, segundo o boletim médico do Vaticano. O pontífice acordou normalmente e a previsão é de uma semana de internação.

O adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer diagnosticado no papa Leão XIV nesta terça-feira (13), é o mais comum entre os tumores de pulmão e também o mais frequente entre pessoas que nunca fumaram.