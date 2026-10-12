Padre chama de mentiroso quem segura Nossa Senhora sem amá-la
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O padre Ferdinando Mancílio reforçou nesta segunda-feira (12) o título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil durante missa celebrada no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.
Sem citar diretamente o nome de políticos, disse ficar indignado com quem segura a imagem da santa sem amá-la, a quem chamou de mentiroso.
"Nossa Senhora vem dizer para nós adultos: chega de mentiras. Chega de quem quer os palácios, mas não quer o coração do ser humano. A gente fica indignado quando se tem uma imagem de Nossa Senhora nas mãos, mas a gente sabe que ela não é amada por quem a segura", afirmou o padre.
Mancílio também citou paz e justiça em vários trechos de sua fala durante a celebração da qual participaram várias crianças. "Senhora de nossa pátria, concedei que o povo brasileiro fiel à sua vocação, vocação à paz e à justiça possa chegar à pátria definitiva", afirmou.
Em fevereiro, o padre havia criticado a "marcha a Brasília", caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em protesto contra as condenações pela tentativa de golpe de Estado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Também sem citar diretamente o nome do parlamentar, o padre afirmou na ocasião que "não adianta querer fazer uma marcha para Brasília alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e diz que está querendo defender a vida". "Mentira. Quer o poder."
Nossa Senhora ocupou destaque no debate eleitoral antes do primeiro turno. A polêmica ocorreu após o candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, que é evangélico, ter prometido que um de seus primeiros atos, se eleito, será "decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo". Ele não explicou o que isso implicaria para um Estado laico.
A declaração foi o pontapé inicial para a disseminação da notícia falsa de que Flávio tem projeto para destituir Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil. "Isso é uma grande mentira, não tem pé nem cabeça, não existe esse projeto", disse o candidato em vídeo publicado em suas redes sociais.
Um projeto para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil foi apresentado em 2007 pelo então deputado federal Victorio Galli (MT), que foi assessor especial da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro (PL), e arquivado no ano seguinte.
O filho de Jair Bolsonaro (PL) acusou, sem provas, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) de colaborar com o PT para espalhar a informação falsa de que ele pretendia destituir a santa. Em nota, a instituição negou a acusação. "A mentira não se combate com outra mentira", dizia o texto.
Após a repercussão do caso, o senador segurou uma imagem de Nossa Senhora em um compromisso de campanha em São Paulo antes do primeiro turno e agradeceu à CNBB, um dia após responsabilizar "gente de dentro" da entidade católica pela acusação.
Os dois candidatos que disputam o segundo turno participaram de missas em homenagem à Nossa Senhora nesta segunda-feira, dia da padroeira. Flávio compareceu à celebração realizada na Catedral de Brasília, e Lula a uma missa realizada no Palácio da Alvorada.
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) acompanhou a missa solene na Basílica de Aparecida acompanhado da mulher, Lu Alckmin, e de aliados políticos, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), a deputada federal reeleita Tabata Amaral (PSB) e o marido, João Campos (PSB), candidato derrotado ao Governo de Pernambuco.