O padre Ferdinando Mancílio reforçou nesta segunda-feira (12) o título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil durante missa celebrada no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.

Sem citar diretamente o nome de políticos, disse ficar indignado com quem segura a imagem da santa sem amá-la, a quem chamou de mentiroso.

"Nossa Senhora vem dizer para nós adultos: chega de mentiras. Chega de quem quer os palácios, mas não quer o coração do ser humano. A gente fica indignado quando se tem uma imagem de Nossa Senhora nas mãos, mas a gente sabe que ela não é amada por quem a segura", afirmou o padre.