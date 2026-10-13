Pastor mata ex-esposa a facadas na festa de aniversário do filho
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Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, foi preso neste domingo (11) sob suspeita de esfaquear a ex-mulher sete vezes durante a festa de aniversário do filho, em Americana, no interior de São Paulo. A mulher foi levada a um hospital da cidade após o ataque, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo a Polícia Militar, o homem é pastor e foi preso por volta das 12h logo após esfaquear a mulher. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, precisou escoltá-lo para evitar que fosse agredido por moradores.
A polícia disse que não sabe se ele tem defesa constituída. A reportagem não conseguiu identificar seus advogados.
Ainda segundo a polícia, a mulher tinha medida protetiva contra o homem, mas ele estava na casa dela para a festa de aniversário de um dos filhos -todos são menores de 18 anos. Batista teria discutido com a vítima e, em seguida, desferiu as facadas, diz a polícia. A maioria dos golpes atingiu a região do peito.
Ele teria discutido com a vítima e, em seguida, desferido as facadas, diz a polícia. A maioria dos golpes atingiu a região do peito.
Os filhos do casal presenciaram o caso, segundo a investigação. A mãe e a irmã do pastor também participavam da festa e teriam visto a agressão.
Ainda conforme a investigação, Batista tinha sido preso por um episódio de violência doméstica contra a vítima recentemente. Ele deve passar por audiência de custódia, que definirá se seguirá preso. O caso terá apuração policial em inquérito.