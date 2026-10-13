13 de outubro de 2026
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FEMINICÍDIO

Pastor mata ex-esposa a facadas na festa de aniversário do filho

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, foi preso
Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, foi preso

Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, foi preso neste domingo (11) sob suspeita de esfaquear a ex-mulher sete vezes durante a festa de aniversário do filho, em Americana, no interior de São Paulo. A mulher foi levada a um hospital da cidade após o ataque, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Polícia Militar, o homem é pastor e foi preso por volta das 12h logo após esfaquear a mulher. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, precisou escoltá-lo para evitar que fosse agredido por moradores.

A polícia disse que não sabe se ele tem defesa constituída. A reportagem não conseguiu identificar seus advogados.

Ainda segundo a polícia, a mulher tinha medida protetiva contra o homem, mas ele estava na casa dela para a festa de aniversário de um dos filhos -todos são menores de 18 anos. Batista teria discutido com a vítima e, em seguida, desferiu as facadas, diz a polícia. A maioria dos golpes atingiu a região do peito.

Ele teria discutido com a vítima e, em seguida, desferido as facadas, diz a polícia. A maioria dos golpes atingiu a região do peito.

Os filhos do casal presenciaram o caso, segundo a investigação. A mãe e a irmã do pastor também participavam da festa e teriam visto a agressão.

Ainda conforme a investigação, Batista tinha sido preso por um episódio de violência doméstica contra a vítima recentemente. Ele deve passar por audiência de custódia, que definirá se seguirá preso. O caso terá apuração policial em inquérito.

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