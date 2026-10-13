Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, foi preso neste domingo (11) sob suspeita de esfaquear a ex-mulher sete vezes durante a festa de aniversário do filho, em Americana, no interior de São Paulo. A mulher foi levada a um hospital da cidade após o ataque, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Polícia Militar, o homem é pastor e foi preso por volta das 12h logo após esfaquear a mulher. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, precisou escoltá-lo para evitar que fosse agredido por moradores.

A polícia disse que não sabe se ele tem defesa constituída. A reportagem não conseguiu identificar seus advogados.