Segundo o boletim médico, a cirurgia durou cerca de 90 minutos. Mais cedo, o Vaticano havia informado que o procedimento havia sido concluído com sucesso. Leão XIV se recupera no quarto do hospital.

O papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer no pulmão, informou o Vaticano nesta terça-feira (13). O pontífice passou por uma cirurgia e precisou retirar a parte inferior do pulmão direito, onde estava localizado o tumor.

A cirurgia estava prevista para iniciar às 11h no horário de Brasília, porém o pontífice chegou ao hospital Gemelli cerca de 1h após o horário inicialmente previsto, o que acabou atrasando o início do procedimento.

Ao chegar ao hospital, o Papa cumprimentou várias autoridades, caminhou diante de uma multidão de pessoas que o aguardavam e entrou pela porta principal. A cirurgia deve ajudar a determinar se a lesão é maligna ou qual tratamento adicional será necessário, segundo especialistas médicos.

Leão XIV anunciou o problema de saúde a fiéis reunidos para o Angelus neste domingo (11). "Caros amigos, durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado no meu pulmão", afirmou. O nódulo foi "detectado em um estágio muito inicial e está bem localizado", segundo o papa. "Os médicos acreditam que a cirurgia é apropriada", disse.

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