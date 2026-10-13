Menina de 10 anos morre após se afogar em parque aquático
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A estudante Ísis Maria da Silva Medeiros, de 10 anos, morreu após se afogar, na tarde do domingo (11), no parque aquático Oásis Aqua Park, no município de Ipu (CE). A Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias de morte por afogamento.
A menina foi sepultada no Cemitério de Ubajara (CE), cidade em que morava.
"Os socorristas ainda tentaram reanimá-la, mas infelizmente Deus a levou", disse o pai da criança, Lucas Silva, 30. Segundo ele, Isis estava acompanhada de uma tia.
A criança chegou a ser levada a uma unidade de saúde local e transferida ao Hospital Regional Norte, em Sobral (CE), mas não resistiu e morreu.
A administração do Oásis Aqua Park, em nota, manifestou "imenso pesar" pelo ocorrido. Acrescentou que a menina recebeu atendimento no local e foi encaminhada a um hospital.
"O Oásis está tentando contato com a família para oferecer todo o apoio possível e permanece à inteira disposição das autoridades competentes, colaborando com todas as informações e providências necessárias", afirma a nota.
A administração também disse que, em respeito ao momento delicado da família e à apuração em curso, não vai fazer comentários sobre as circunstâncias do cas.
Em seu site, o parque aquático diz contar com salva-vidas treinados em todas as atrações aquáticas.