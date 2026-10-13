A estudante Ísis Maria da Silva Medeiros, de 10 anos, morreu após se afogar, na tarde do domingo (11), no parque aquático Oásis Aqua Park, no município de Ipu (CE). A Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias de morte por afogamento.

A menina foi sepultada no Cemitério de Ubajara (CE), cidade em que morava.

"Os socorristas ainda tentaram reanimá-la, mas infelizmente Deus a levou", disse o pai da criança, Lucas Silva, 30. Segundo ele, Isis estava acompanhada de uma tia.