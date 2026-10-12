12 de outubro de 2026
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NO DIA DAS CRIANÇAS

Menina de 3 anos morre em festa após ser atingida por trave

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma menina de três anos morreu neste domingo (11) durante um evento antecipado em comemoração pelo Dia das Crianças em Imbaú (PR), cidade a 220 km de Curitiba. De acordo com testemunhas, uma trave de futebol a atingiu durante o evento.

A Polícia Civil do Paraná afirmou, em nota, que informações preliminares indicam que a trave atingiu Heloisa da Silva Cruz, 3, na região abdominal durante o evento no campo Bonifácio. Os pais a socorreram e a levaram para uma unidade de saúde, mas ela não resistiu e morreu.

"Testemunhas serão ouvidas para auxiliar na apuração das responsabilidades. A Polícia Civil do Paraná realizará, nos próximos dias, perícia indireta no local para verificar a dinâmica da ocorrência", afirmou a corporação, em nota.

A Prefeitura de Imbaú suspendeu as festividades marcadas para esta segunda-feira (12) e declarou luto de três dias pela morte da menina.

"A medida representa o profundo pesar do poder público municipal diante desta perda irreparável, bem como a solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade neste momento de tristeza e consternação", declarou a prefeitura, em nota.

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