Uma menina de três anos morreu neste domingo (11) durante um evento antecipado em comemoração pelo Dia das Crianças em Imbaú (PR), cidade a 220 km de Curitiba. De acordo com testemunhas, uma trave de futebol a atingiu durante o evento.

A Polícia Civil do Paraná afirmou, em nota, que informações preliminares indicam que a trave atingiu Heloisa da Silva Cruz, 3, na região abdominal durante o evento no campo Bonifácio. Os pais a socorreram e a levaram para uma unidade de saúde, mas ela não resistiu e morreu.

"Testemunhas serão ouvidas para auxiliar na apuração das responsabilidades. A Polícia Civil do Paraná realizará, nos próximos dias, perícia indireta no local para verificar a dinâmica da ocorrência", afirmou a corporação, em nota.