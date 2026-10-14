Corpo enrolado em cobertor e amarrado por cordas é encontrado
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O corpo de um homem foi encontrado enrolado em um cobertor e amarrado com cordas na noite de segunda-feira (12) no Belenzinho, na zona leste de São Paulo.
Ele também tinha ferimentos de tiros na cabeça, que estava coberta por um saco plástico, segundo o boletim de ocorrência do caso.
No bolso do casaco do morto havia uma autorização para refeição emitida na quinta-feira (8) pelo Centro de Acolhida Boracea, na Barra Funda, zona oeste. A polícia ainda investiga se o nome registrado no documento é o da vítima.
O modo como o corpo foi encontrado se soma ao de ao menos outros nove casos de cadáveres envoltos em tecidos ou plásticos e amarrados na capital paulista. Todos eles são investigados pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).
A Polícia Civil descarta ligação entre os episódios e nega a existência de um serial killer.
Segundo a corporação, os crimes têm motivações diferentes. As principais hipóteses é tenham sido resultado de desavenças locais e de vinganças ligadas ao chamado tribunal do crime, em que criminosos sequestram, julgam e matam desafetos.
Policiais que foram ao local onde o corpo foi achado encontraram cinco estojos de pistola calibre .380. Uma testemunha disse não ter visto o crime, mas ter ouvido tiros e o barulho de um veículo acelerando.
A investigação tenta obter imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a morte ou a fuga dos suspeitos.