O corpo de um homem foi encontrado enrolado em um cobertor e amarrado com cordas na noite de segunda-feira (12) no Belenzinho, na zona leste de São Paulo.

Ele também tinha ferimentos de tiros na cabeça, que estava coberta por um saco plástico, segundo o boletim de ocorrência do caso.

No bolso do casaco do morto havia uma autorização para refeição emitida na quinta-feira (8) pelo Centro de Acolhida Boracea, na Barra Funda, zona oeste. A polícia ainda investiga se o nome registrado no documento é o da vítima.