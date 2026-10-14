Em apresentação na tarde desta quarta-feira (14) no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo, o holandês Clarence Seedorf, novo treinador do Corinthians, elogiou o clube, mas reconheceu que não vinha acompanhando com grande proximidade o futebol brasileiro.

"Essa situação é uma grande oportunidade para mim, porque é um dos maiores clubes do mundo e isso não pasa todo dia por seu caminho", afirmou.

Sem trabalhar na função de treinador há cerca de sete anos, desde sua passagem pela seleção de Camarões, o ex-jogador chega com a missão de afastar o alvinegro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.