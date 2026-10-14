A Justiça do Rio de Janeiro condenou quatro homens envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana. Um quinto envolvido, adolescente, teve a internação determinada pela Justiça em abril.

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, João Gabriel Xavier Bertho, Mattheus Verissimo Zoel Martins e Vitor Hugo Oliveira Simonin foram condenados a 15 anos de prisão em regime fechado e pagamento de indenização de 40 salários mínimos, por danos morais causados à vítima.

Eles foram absolvidos da acusação de cárcere privado.