Investigadores que trabalham no inquérito do caso "Dark Horse" analisam a possibilidade de fatiamento das apurações e de uma conclusão célere da parte mais avançada, que trata de suspeitas relacionadas a evasão de divisas por Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Só depois desta etapa, relatam pessoas que participam das apurações, seria avaliado se há indícios de crimes praticados por Flávio Bolsonaro (PL). Ele é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e, assim como Vorcaro, por evasão de divisas.

A avaliação é que o mapeamento do dinheiro que foi enviado aos Estados Unidos a pedido de Flávio e possíveis conexões com o senador dependem de informações que ainda estão em fase inicial de análise.