Fuvest 2027 tem queda no número de inscritos do vestibular
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A Fuvest 2027, principal processo seletivo da USP (Universidade de São Paulo), teve 106.165 candidatos inscritos, queda de 4,8% em relação ao ano anterior. O número foi divulgado nesta quarta-feira (14) pela fundação e é o menor da série recente de inscrições confirmadas.
No exame de 2026 foram 111.480 inscritos. O total deste ano também é 1,1% menor que o registrado em 2025, quando houve 107.330 inscrições, o antigo menor número.
Desde 2023, a fundação considera como inscritos apenas os candidatos que finalizaram o processo e pagaram a taxa ou obtiveram isenção total. Segundo a Fuvest, gestões anteriores divulgavam, muitas vezes, o total de inscrições, incluindo aquelas que não haviam sido concluídas.
Em números absolutos, o total desta edição é o menor desde o vestibular de 1990, aplicado em 1989, quando a Fuvest registrou 99.059 inscritos. A comparação, porém, não é direta por causa da mudança de metodologia.
A queda no número de candidatos se concentra, principalmente, no período da pandemia. Entre 2019 e 2021, a Fuvest registrou de 127,8 mil a 130,5 mil inscritos. Na edição de 2022, cujas inscrições ocorreram em 2021, o número caiu para 110,4 mil. Desde então, a quantidade oscilou entre 107 mil e 114 mil.
Para a Fuvest, a redução pode estar relacionada, entre outros fatores, às mudanças nas formas de ingresso na USP. Desde 2024, além do vestibular, a universidade oferece 1.500 vagas pelo Enem-USP e outras 1.500 pelo Provão Paulista, processo seletivo seriado da rede estadual de São Paulo.
Até 2023, as vagas destinadas às outras formas de ingresso eram preenchidas pelo Sisu. A Fuvest afirma que parte dos candidatos que antes precisavam disputar uma vaga pelo vestibular pode ter migrado para essas modalidades, que não cobram taxa e, no caso do Provão Paulista, são aplicadas nas próprias escolas estaduais.
A universidade mantém 11.147 vagas de graduação desde 2019. A parcela destinada à Fuvest, porém, caiu de 8.362 naquele ano para 8.147 desde 2024.
Com menos vagas e menos candidatos, a relação entre inscritos e vagas também diminuiu. Em 2019, eram 15,3 candidatos por vaga. Neste ano, são 13, patamar próximo ao registrado nas edições de 2022 a 2026, quando a relação ficou entre 13,2 e 13,9.
A Fuvest também cita como possível fator a redução da população em idade de concluir o ensino médio em São Paulo, segundo projeções do IBGE. A mudança demográfica reduz a base potencial de candidatos dos processos seletivos.
Neste ano, 12.337 dos inscritos participarão das provas na modalidade de treinamento, destinada a estudantes que ainda não concluíram o ensino médio. Os candidatos que concorrem efetivamente às vagas somam 93.828.
São 8.147 vagas, sendo 4.888 para ampla concorrência, 2.053 para egressos de escolas públicas (EP) e 1.206 para egressos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (EP/PPI).
A primeira fase será realizada em 1º de novembro, e a segunda, nos dias 6 e 7 de dezembro.
A novidade desta edição é a volta da aplicação da Fuvest fora do estado de São Paulo. Fortaleza será a única cidade fora do território paulista a sediar a prova. No Ceará, foram registradas 1.640 inscrições, ante 90 no ano passado.