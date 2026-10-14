A Fuvest 2027, principal processo seletivo da USP (Universidade de São Paulo), teve 106.165 candidatos inscritos, queda de 4,8% em relação ao ano anterior. O número foi divulgado nesta quarta-feira (14) pela fundação e é o menor da série recente de inscrições confirmadas.

No exame de 2026 foram 111.480 inscritos. O total deste ano também é 1,1% menor que o registrado em 2025, quando houve 107.330 inscrições, o antigo menor número.

Desde 2023, a fundação considera como inscritos apenas os candidatos que finalizaram o processo e pagaram a taxa ou obtiveram isenção total. Segundo a Fuvest, gestões anteriores divulgavam, muitas vezes, o total de inscrições, incluindo aquelas que não haviam sido concluídas.