A campanha do presidente Lula (PT) apresentou nova petição ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nesta quarta-feira (14), em que volta a acusar a Meta, empresa de tecnologia americana dona do Facebook e do Instagram, de interferir na disputa eleitoral em favor do adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Desta vez, a equipe do petista traz registros que indicam que a inteligência artificial da Meta se recusa a criar material de campanha para o presidente, ao mesmo tempo que atende pedidos semelhantes em relação ao senador, como mostrou a coluna Mônica Bergamo.

"Sim, o algoritmo da Meta é enviesado, pratica seletividade algorítmica e permite que Flávio Bolsonaro e seus apoiadores produzam, em massa, conteúdos eleitorais ilícitos e de fácil replicação", diz a peça.