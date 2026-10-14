Duas ações na Justiça, uma envolvendo o deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG), apoiador de Lula (PT), e outra o infuenciador Pablo Marçal, aliado de Flávio Bolsonaro (PL), geraram consequências distintas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de Kassio Nunes Marques, presidente da corte.

Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, a diferença na reação foi possível em razão de estratégia processual feita pela campanha de Flávio Bolsonaro, embora o caso de seu apoiador seja potencialmente mais grave por poder implicar o pagamento de usuários nas redes sociais.

A reportagem tentou contato com as duas campanhas. A de Lula não respondeu. A de Flávio Bolsonaro afirmou que Marçal não integra sua estrutura de campanha e é um aliado publicamente declarado.