Santiana Munis, mãe de Gustavo Munis de Santana, 20, morto por agentes da Polícia Militar com 27 tiros, em Moema, na zona sul, no último dia 10, disse estar indignada e que vai lutar por Justiça.

"A minha alma está destruída, mas o corpo tem que reagir", disse em entrevista ao Bom Dia SP, da TV Globo.

Ela afirmou que o filho não tinha antecedentes criminais e disse ter ficado indignada com o posicionamento de Osvaldo Nico Gonçalves, secretário da Segurança Pública do estado, que defendeu a ação dos policiais.