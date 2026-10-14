A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie reduziram, entre os primeiros semestres de 2022 e 2026, o número de bolsas oferecidas em editais próprios para ingresso em seus cursos de graduação presenciais.

Na PUC, as bolsas integrais da Fundasp (Fundação São Paulo), sua mantenedora, passaram de 110 para 42, queda de 61,8%. No Mackenzie, as vagas do programa Mackenzie pra Você caíram de 647 para 281, recuo de 56,6%.

Os números representam vagas anunciadas, não bolsas efetivamente concedidas ou usufruídas.