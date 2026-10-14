PUC-SP e Mackenzie reduzem oferta de bolsas a calouros desde 2022
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A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie reduziram, entre os primeiros semestres de 2022 e 2026, o número de bolsas oferecidas em editais próprios para ingresso em seus cursos de graduação presenciais.
Na PUC, as bolsas integrais da Fundasp (Fundação São Paulo), sua mantenedora, passaram de 110 para 42, queda de 61,8%. No Mackenzie, as vagas do programa Mackenzie pra Você caíram de 647 para 281, recuo de 56,6%.
Os números representam vagas anunciadas, não bolsas efetivamente concedidas ou usufruídas.
As duas são universidades privadas, confessionais e mantidas por entidades sem fins lucrativos. A PUC-SP foi criada em 1946. O Mackenzie tem origem em uma escola fundada por missionários presbiterianos em 1870 e é mantido por um instituto com seu mesmo nome. Por lei, elas precisam ter alunos bolsistas que representem, no mínimo, 20% dos alunos pagantes.
Esse índice leva em conta todos os tipos de gratuidade. Não há, porém, dados atualizados públicos sobre as outras bolsas, apenas as oferecidas a ingressantes (essas que registraram queda). Os números mais recentes de beneficiados por Prouni, Fies e afins nessas instituições são de 2024 e constam em relatórios do governo federal.
Procurado sobre a redução, o instituto responsável pelo Mackenzie diz que as vagas são proporcionais à demanda. A Fundasp, por sua vez, afirma que ainda supera o percentual mínimo exigido pela legislação.
Na PUC, a redução na oferta das bolsas próprias entrou na pauta dos estudantes, que paralisaram atividades em 17 e 18 de setembro. Eles também contestam o processo de renovação dos benefícios.
Os programas analisados têm naturezas distintas. As bolsas Fundasp são integrais e fazem parte das gratuidades filantrópicas da PUC-SP.
Já o Mackenzie pra Você oferece descontos parciais e, segundo a universidade, é adicional às bolsas filantrópicas. A política, porém, é a única oferecida pela instituição que pode ser quantificada via documentos públicos.
A reportagem questionou a instituição presbiteriana sobre suas gratuidades de filantropia distribuídas desde 2022, mas recebeu apenas um número cheio, deste ano: atualmente, são 1.256 beneficiados, afirma a gestão.
Vagas do Prouni (Programa Universidade para Todos), programa federal que concede bolsas em instituições privadas, foram desconsideradas na análise. Elas são distribuídas pelo MEC (Ministério da Educação), considerando o total de matriculados.
Uma explicação para a queda das bolsas poderia ser a queda no número de ingressantes. Porém, os dados públicos mais recentes disponíveis (até 2024) não sustentam isso.
De 2022 a 2024, o número de calouros na PUC-SP caiu de 2.576 para 2.464, recuo de 4,35%, segundo o Censo da Educação Superior. No mesmo intervalo, as bolsas Fundasp anunciadas para ingressantes no primeiro semestre passaram de 110 para 32, queda de 70,9%.
No Mackenzie, os ingressantes em cursos presenciais passaram de 5.086 para 6.046, aumento de 18,88%. Já a oferta do Mackenzie pra Você no primeiro semestre caiu de 647 para 273 bolsas, ou 57,8%.
PUC-SP
Para disputar o benefício integral na PUC-SP, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Se sobrarem vagas, os editais permitem convertê-las em bolsas de 50% para famílias com renda de até três salários mínimos por pessoa.
Depois de 2022, os editais específicos para ingressantes ofereceram 32 vagas em 2024, 32 em 2025 e 42 em 2026.
O edital de 2023 previa 30 bolsas, mas também aceitava alunos matriculados em semestres anteriores e ficou fora da série comparável.
Segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o total de bolsas oferecidas -somando todos os tipos de benefício- pela PUC subiu de 725, em 2022, para 770, em 2024. Não há dados de 2025 e 2026.
As vinculadas ao Prouni foram de 1.109 para 1.451 no mesmo período. Já as matrículas associadas ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) passaram de 349 para 263.
A Fundasp rebate as críticas dos estudantes e afirma que mais de 22% dos alunos têm alguma bolsa, acima dos 20% exigidos pela lei.
Mackenzie
O Mackenzie pra Você é voltado a quem cursou todo o ensino médio em escola pública. A bolsa vale da primeira mensalidade até o fim do curso, desde que o aluno cumpra as regras de manutenção.
A oferta caiu para 300 bolsas em 2023, 273 em 2024 e 280 em 2025. Em 2024, eram 28 vagas em Alphaville, 42 em Campinas e 203 em Higienópolis.
No primeiro semestre de 2026, foram 281 bolsas, todas com desconto de 50%. Em 2022, parte das vagas cobria apenas 30% ou 40% da mensalidade.
Os editais afirmam que o Mackenzie pra Você é oferecido "além das gratuidades legais", que incluem bolsas filantrópicas e do Prouni.
Segundo o Inep, as matrículas vinculadas aos programas de bolsa do Mackenzie foram de 5.902, em 2022, para 2.146, em 2024 (houve uma alta em 2023, quando chegou a 6.930). Segundo o manual do Censo, descontos inferiores a 50% não entram nesse registro.
No mesmo período, as matrículas vinculadas ao Prouni foram 2.634 para 2.319. As associadas ao Fies passaram de 64 para zero.
O que dizem as instituições
Questionado sobre a redução do Mackenzie pra Você, o instituto disse que se trata de um programa criado por decisão própria e com vagas proporcionais à demanda. "Elas não fazem parte das bolsas legais que o Mackenzie continua distribuindo", informou.
A Fundasp afirma que suas gratuidades, compostas por bolsas do Prouni e benefícios filantrópicos próprios, historicamente superam o mínimo legal e chegaram a mais de 24% em alguns exercícios. A mantenedora diz que sua política de assistência também busca dar aos estudantes condições para permanecer na universidade.
Nesse contexto, afirma oferecer aos bolsistas auxílio-alimentação equivalente a 22 refeições mensais e, aos estudantes em maior vulnerabilidade, empréstimos de notebooks e pacotes de dados para acesso à internet.